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بسبب إزالة اسمه "فشير" يقاضى أبو عمر المصرى

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فشير
فشير

عمرو محمد

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أبو عمر المصري

عز الدين فشير

عبر الكاتب والمؤلف عز الدين شكرى فشير، عن غضبه من أسرة مسلسل "أبو عمر المصري"، لتغاضيها عن كتابة اسمه على بوسترات المسلسل ومقدمته وإعلاناته، خاصة أنه مؤلف العمل.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "فوجئت بإزالة اسمى من بوسترات مسلسل "أبوعمر المصرى" وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو".

وتابع: "هذا يعد مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضًا لنصوص العقد المبرم بينى وبين الشركة المنتجة والذى تم بمقتضاه تحويل روايتىَّ "مقتل فخر الدين" إلى هذا المسلسل".

وأردف "فشير"، "مع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "فشير" حيث قالت أمل عيد: "كنت متخيلة في الأول ده بالاتفاق معاك علشان ظروف العرض في القنوات المصرية لكن إنه يبقى بدون معرفتك ده غريب جدًا"

وأضاف آخر قائلًا: "دي سرقة علني ولازم ترفع عليهم قضية وتأخذ تعويضًا ويتم وقف المسلسل"

يذكر أن مسلسل "أبو عمر المصري" والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب والروائي عز الدين شكري فشير، يذاع على الكثير من الفضائيات في شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة إيمان العاصي.

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