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فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي

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فريق طبي ينقذ طفل اخترق راسه سيخ حديدي بعد سقوطه بالغربية

محمد عبدالناصر

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الطب الشرعي

هتك عرض طفل

سائق يهتك عرض الاطفال

أجرى أطباء قسم جراحة الأطفال بجامعة طنطا، عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 14 شهرًا، اخترق سيخ حديد رأسه بعد أن اختل توازنه وتم نقله للمستشفى.

قال مصدر مسئول بمستشفى طنطا الجامعي، إن المستشفى استقبل طفلاً يبلغ من العمر 14 شهرًا، مصابًا بسيخ حديد في رأسه، وبسؤال والده أكد أن ابنه أصيب نتيجة اختلال توازنه وسقوطه على الأرض وتصادف وجود سيخ حديد.

على الفور تم نقل الطفل إلى قسم جراحة الأطفال بمستشفى طنطا الجامعي، وتم تشكيل فريق طبي من أطباء الجراحة والمخ والأعصاب، بجامعة طنطا، وإجراء إشاعات على مخ الطفل، والتدخل الفوري لإنقاذه وتم تجهيز الطفل لإجراء العملية ونجح الأطباء في استخراج السيخ من رأسه وتم وضعه تحت ملاحظه مكثفة لاستقرار حالته الصحية.









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