  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

عمرو خالد وإبراهيم عيسي

شاهد.. صدمات المشاهير لجمهورهم في رمضان

مذبحة الرحاب

مفاجآت في مذبحة الرحاب.. الكلب لم يخدر

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

المؤبد لسائق متهم بهتك عرض أبنائه تحت التهديد

قضايا وحوادث

المؤبد
المؤبد

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة مزارع متهم بهتك عرض طفلة للأربعاء

#

جنايات المنيا تنظر محاكمة عامل متهم بهتك عرض طفلة

#

سر عدم عرض إعلان برنامج «رامز تحت الصفر» حتى الآن

#

إخلاء سبيل "دادة" متهمة بهتك عرض طفلة داخل حمام حضانة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المتهم أشرف أحمد محمد، سائق، بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض ابنه يوسف وابنته سلمي تحت التهديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى قيشرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز حبيب، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

وأسندت النيابة للمتهم أشرف أحمد محمد عبد الحميد "سائق"، تهمة هتك عرض ابنته الطفلة "سلمى" بالقوة والتهديد، وذلك بأن خلع ثوب الأبوة وتجاهل عاطفة البنوة وخان أمانة الله، بأن هددها بسكين، وتعدى عليها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، وقيد يديها وقدميها بسلسلة حديدية، فبث الرعب في نفسها وكشف عورتها وهتك عرضها واغتال براءتها.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض ابنه الطفل يوسف. بالقوة تحت تهديد السلاح، لإفراغ شهوته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)