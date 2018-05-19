ملثمان يهاجمان تاجرا ويستوليان منه على 160 ألف جنيه

19 مايو 2018 - 01:23 م

اهتزت مدينة الخانكة على واقع الجرائم الاستثنائية، فعلى طريقة الأفلام الأمريكية هاجم ملثمان تاجر قمح على الطريق العام، وتمكنا من السطو على حقيبته اليدوية التي أكد أنها تحتوي على مبلغ 160 ألف جنيه وفرا هاربين.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغًا من عبد العزيز أمين محمد 39 عامًا، تاجر قمح، يؤكد فيه استيلاء شخصين ملثمين على مبلغ 160 ألف جنيه قيمة توريد صفقة قمح، وفرا هاربين.

وتشكل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه صرف مبلغ 160 ألف جنيه من البنك الأهلي بمدينة الخانكة، وعقب حصوله على الأموال استقل دراجته النارية، وأثناء سيره استوقفه شخصان ملثمين، واستوليا منه على الأموال، وضربه أحدهما بكعب طبنجة على رأسه فسقط مغشيًا عليه .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.