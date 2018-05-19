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مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الرياضة

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علا خطاب

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إكسبريس

كريستيانو

صلاح

افضل 50 لاعب في اوروبا

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، جاء في المركز السادس ضمن أفضل 50 لاعبًا في أوروبا، بحسب اللائحة التي نشرها المركز الدولي للدراسات والإحصاءات الرياضية "Football Observatory " لعام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لطالما اعتبر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أفضل اللاعبين في أوروبا،  وقد قرر الآن مركز"CIES " لكرة القدم أن ينشر قائمة الأبطال، مع دخول لاعبين جدد على القائمة.

وأكد المركز أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عززا مناصبهما مرة أخرى بصفتهما ملوك كرة القدم، لاسيما مع حصول برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومحاربة نجوم ريال مدريد لإحراز المزيد من المجد في دوري أبطال أوروبا، إذا سيتقابل المارينجي مع ليفربول في نهائي البطولة السبت القادم، في كييف.

فقد تصدر الأرجنتيني ونجم برشلونة، ليونيل ميسي، رأس القائمة، بنتيجة 92.2، بينما جاء الإسباني دافيد سيلفا في المركز الثاني، بقيمة  91.96، لكن مفاجأة الموسم جاءت من نصيب الفرعون المصري، محمد صلاح، حيث تصدر المركز السادس، بقيمة 90.45، متشاركا بذلك نفس المركز مع نجم الريال كريستيانو رونالد، والبرازيلي فرناندينهو لويس روزا .

ومع ذلك، فقد كان هناك الكثير من النجوم الآخرين في جميع أنحاء الاتحادات الخمس الكبرى الأوروبية على رأس القائمة وقد استخدم المركز طريقة فريدة من نوعها لترتيبها.

ونوهت الصحيفة بأن المركز قام بتصنيف أفضل اللاعبين في الدوريات الخمسة الأوروبية على أساس عدد الدقائق التى شارك فيها اللاعب مع فريقه، حيث ركز المركز على لاعبي كرة القدم الذين شاركوا بما لا يقل عن 1800 دقيقة في الدوري المحلى، أو 1440 دقيقة في الدوري الألماني، هذه الموسم.

علاوة على ذلك، صنفت الدراسة الجديدة كل لاعب على مؤشر من أصل 100 على أساس أدائهم في الملعب.

جدير بالذكر، أن نجم باريس سان جيرمان، نيمار، يغيب عن القائمة بعد أن تمكن من تسجيل 1797 دقيقة فقط بسبب الإصابة، في حين لم يشارك نجم لمانشستر يونايتد آس بول بوجبا، في التصنيف.


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