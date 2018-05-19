حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المساكن بالمنيا

19 مايو 2018 - 01:56 م

قررت نيابة بندر المنيا تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن بدائرة القسم

وكانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا مفادها قيام كلٍ من: أنور م أ سن 23 عاطل السابق اتهامه فى عدد (12) قضية (سرقة مسكن – سرقة بالإكراه – سرقة بطارية – هروب من المراقبة – مخدرات – سلاح أبيض والمتهم محمد ا م سن 23 عاطل السابق اتهامه فى عدد (17) قضية (مخدرات – سرقة كابلات كهربائية – سرقة مسكن – سلاح نارى) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن "بأسلوب التسلل" متخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمواجهتهما بما جاء بالتحريات وأقرا بصحتها وأضاف الأول بقيامة بالتسلل وارتكاب وقائع السرقات بينما يقوم الثاني بإخفاء المسروقات بمسكنة لحين التصرف فيها وبتطوير مناقشتهما أضافا ارتكابهم عدد 2 وقائع مماثلة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات عدد 4 هاتف محمول - جهاز تاب – جهاز روتر -1500 جنيه – ساعة رجالي وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.