  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:52 م
بحث متقدم
رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

مقالات

محمد عبدالقدوس

أخبار متعلقة
#

(بنات زى الفل فى رمضان)

#

(عريسها الشهيد زعلان!)

#

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

#

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

بمناسبة قدوم شهر القرآن والصوم قرأت ما يدخل فى دنيا العجائب!! قال الكاتب: لو كانت رسالات السماء قد نزلت على قوم متحضرين لأخذوه مأخذ الجد، وقاموا بتطبيقه فى حياتهم تطبيقًا صحيحًا، ولقاموا بتصديره إلى العالم دون تشويه، وانظر إلى ما جرى لإسلامنا الجميل الذى نزل على قوم متخلفين!!.
والناس فى تطبيقهم للإسلام بل وحتى المسيحية ينقسمون إلى أربعة أقسام:
# أناس متطرفون فى تطبيقهم للدين أساءوا إليه أبلغ إساءة.
# وآخرون يأخذون الدين بطريقة سطحية جدًا، وبينهم وبينه بون شاسع، فهم مسلمون أو مسيحيون بالاسم فقط.. والدين يفسرونه على مزاجهم!!
# الرجل الشرقى الذى يقوم بتطويع الدين حسب أهوائه، ويريد أن يكون سى السيد بالعافية كده، ويرفض مبدأ المساواة التى نص عليها القرآن بين آدم وحواء. 
# وهناك أخيرًا الفئة الملتزمة بالتعاليم الدينية التزامًا صحيحًا.. وهى أقلية وسط الفئات الثلاث..
ولذلك تساءل الكاتب: ألم يكن من الأفضل أن تنزل رسالات السماء على الألمان مثلًا وهم قوم متحضرون!!.
وأرد على هذا الكلام الغريب جدًا فى نقاط ثلاث: 
# الشعوب الأوروبية فى ذلك الوقت عند بدء نزول رسالات السماء كانت شديدة التخلف. 
# جاء الإسلام إلى العرب المتخلفين فرفعهم إلى القمة وأصبحوا سادة العالم فى فترة وجيزة.. ودب الضعف فيهم من جديد منذ قرون، وعادوا إلى تخلفهم من جديد بعدما تخلوا عن الفهم الصحيح للإسلام الذى كان يدفعهم إلى الجمع بين الحُسنيين.. الدين والدنيا معًا. 
# وأخيرًا ذكر القرآن ذاته فى أكثر من موضع أن المؤمنين حقًا دومًا أقلية، وهم الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح.. ويا رب تجعل كل واحد منا من هذه الأقلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)