حازم منير: 5 خطوات لإنعاش العمل الحزبى

19 مايو 2018 - 02:05 م

طالب حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا والمحامى، الحكومة المصرية بضرورة خلق حياة حزبية سياسية جادة ومهنية من أجل إنعاش العمل الحزبى المنظم وإدخال عنصر الشباب وبقوة فى الاندماجات الجديدة.

وقال منير خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "عكس الاتجاه"، إن الأحزاب الجديدة المندمجة تقتضى بوجود أدوات ومؤسسات وتعديلات تشريعية ونظام انتخابي مختلف، حتى نصل إلى رئاسية 2022 بواقع قادر على تلبية الاحتياجات التنافسية. وكما يقول البعض أنت تستطيع تنفيذ مشروعات كبرى في أزمنة محدودة لكنك لا تستطيع خلق واقع سياسى بقرار فالحياة السياسية قائمة على التنافس والصراع والقناعات والعمل بحرية بين التجمعات الشعبية.

واستطرد قائلاً: "أي محاولة لخلق حياة سياسية بالقلم الرصاص مقضي عليها آجلاً أو عاجلاً، ولن تنجح في سد الفراغ الحاصل، وستتيح المجال واسعًا لقوى وجماعات إرهابية أو سياسية غير شرعية بالانتشار واجتذاب عناصر جديدة لصفوفها، ولن يجدي في مواجهة ذلك أي شعارات حماسية أو وطنية، والمؤكد أن هدف إعادة تنشيط الحياة السياسية وتفعيل دور الأحزاب ".