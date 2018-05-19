  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

عقب لقاء المصري..

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

الرياضة

رامون دياز
رامون دياز

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"جوزيه" يعتذر لـ"حسام غالي"

#

كواليس مكالمة "السعيد" مع "غالى" فى أزمته مع الأهلى

#

شاهد.. أول صورة لـ"فتحى" عقب تجديده للأهلي

#

«أبوجريشة» مديرا فنيا للإسماعيلي أمام الأهلي

حسام البدرى

مدير فنى

النادي الاهلي

كمبالا سيتي

تواصل مسئولو النادي الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز خلال الساعات الماضية، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المستقيل حسام البدري.

وأعلنت مصادر مطلعة داخل النادي أن  مسئولو الأهلي وافقوا على جميع شروط دياز، والمتمثلة فى إحضار 3 مدربين معه والحصول على 130 ألف دولار كراتب شهري، بخلاف راتب الجهاز المعاون.

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن تولي "دياز" إدارة الفريق رسميا عقب لقاء المارد الأحمر والمصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن رامون دياز تولى تدريب منتخب باراجوي من عام 2014 حتى 2016، ثم عين مديرًا فنيًا لنادي الهلال السعودي من عام 2016 حتى 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)