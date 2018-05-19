بلاغ يتهم القائمين على مسلسلى "ربع رومى" و"أيوب" بإهانة القضاء

19 مايو 2018 - 02:32 م

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ ضد الأعمال الدرامية فى رمضان من أيمن محفوظ المحامى، يتهم القائمين على مسلسلى «ربع رومى» و«أيوب» بإهانة القضاء.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 5906 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الشركة المنتجة للمسلسلين رمضان «ربع رومي» و«مسلسل أيوب» عملت الشركة المنتجة للمسلسلين على إهانة الأسرة القضائية من قضاء ومحامين.

وأضاف البلاغ، أنه في مسلسل «ربع رومي»، أظهر المحامي علي قدر من السذاجة والمهانة وجعلت القاضي يحلف بالطلاق ويهدد المحامي بالحبس، بينما في المسلسل الثاني «أيوب» جاء المغني دياب في دور المحامي الأفاق الخائن بلا مبادئ ولا أخلاق وسبق إن قدم دور زناتي أمين شرطة المجرم.

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم، فضلاً عن المطالبة بوقف عرض المسلسلين ومخالفة ذلك لنصوص مواد قانون المحاماة الأولى و54 والمادة 133من قانون العقوبات.