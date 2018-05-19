  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:51 م
بحث متقدم
رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

بلاغ يتهم القائمين على مسلسلى "ربع رومى" و"أيوب" بإهانة القضاء

قضايا وحوادث

دار القضاء
دار القضاء

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

نعم لإدارة الخدمة – لا لإدارة السلطة

#

بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس

#

اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب

#

والد ريهام سعيد: ابنتي مظلومة..و واثق في براءتها

المستشار نبيل صادق

الأعمال الدرامية فى رمضان

الأسرة القضائية

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ ضد الأعمال الدرامية فى رمضان من أيمن محفوظ المحامى، يتهم القائمين على مسلسلى «ربع رومى» و«أيوب» بإهانة القضاء.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 5906 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الشركة المنتجة للمسلسلين رمضان «ربع رومي» و«مسلسل أيوب» عملت الشركة المنتجة للمسلسلين على  إهانة الأسرة القضائية من قضاء ومحامين.

وأضاف البلاغ، أنه في مسلسل «ربع رومي»، أظهر المحامي علي قدر من السذاجة والمهانة وجعلت القاضي يحلف بالطلاق ويهدد المحامي بالحبس، بينما في المسلسل الثاني «أيوب» جاء المغني دياب في دور المحامي الأفاق الخائن بلا مبادئ ولا أخلاق وسبق إن قدم دور زناتي أمين شرطة المجرم.

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم، فضلاً عن المطالبة بوقف عرض المسلسلين ومخالفة ذلك لنصوص مواد قانون المحاماة الأولى و54 والمادة 133من قانون العقوبات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)