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"أبو عرايس": بريطانيا تحيي زفافًا أسطوريًا رغم أزمتها الاقتصادية

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سامح أبو عرايس
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بريطانيا

اليزابيث

يامح ابو عرايس

لعملات

الطاوبع

إنتقد سامح أبو عرايس ، الخبير الإقتصادى ومؤسس حركة أبناء مبارك ، التدخل البريطانى فى شئون مصر وهجومها المستمر على الاوضاع الحقوقية  والسياسية  وذلك على الرغم من تعرض المملكة الممتحدة مؤخرا لأزمة إجتماعية و إقتصادية نتيجة لعجز داخل ميزانيتها  فى الوقت  الذى تقيم  فيه بريطانيا  حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث  ما كبدها ملايين الدولارات .

وقال  أبو عرايس خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، :" النهاردة بريطانيا هتصرف على حفل زفاف حفيد اليزابيث 50 مليون دولار من المال العام وتورتة الزفاف لوحدها  100 ألف دولار ده غير مئات ملايين الدولارات تكاليف التأمين واغلاق الشوارع والترتيبات المسبقة في الوقت اللي 20 % من الشعب البريطاني تحت خط الفقر و 2 مليون طفل فقير و 100 ألف مشرد  وملايين يعانون من البطالة  وبريطانيا عليها مديونية خارجية حوالي 9 تريليون دولار يعني أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي المقدر ب 2.6 تريليون دولار سنويا يعني كل مواطن  بريطاني عليه دين خارجي بأكثر من 130 ألف دولار  وفي الوقت اللي الموازنة العامة البريطانية فيها عجز 43 مليار سترليني يعني حوالي 60 مليار دولار سنويا  وفي الوقت اللي الدين الحكومي بلغ 1.5 تريليون سترليني يعني حوالي 2 تريليون دولار ".

واضاف الخبير الاقتصادى قائلا :" وفي الوقت نسبة كبيرة من البريطانيين المتعلمين بتضطر تسافر تشتغل في الخليج وآسيا ودول افريقية علشان مرتباتهم مقارنة بالأسعار مش مكفياهم .. وفي الوقت اللي الحكومة البريطانية بتقول انها مش قادرة تساعد الفقراء والمشردين لأن الموازنة فيها عجز والمديونية كبيرة ومافيش موارد .. لكن مافيش عندهم مشكلة يصرفوا 50 مليون دولار على زفاف حفيد الملكة .. ومافيش عندهم مشكلة ان مليارات تصرف سنويا على قصور وسفريات العائلة المالكة .. وبعد كده يصرفوا على وسائل اعلام ونشطاء عندنا علشان يهاجموا حكومات بلادنا ويتهموها بالفساد

نهبت نصف موارد العالم لمئات السنين والنهاردة أغلب شعبها بيعيش يا دوب على قده وعايش بالمديونية وبيضطر يسافر يبحث عن عمل والبلد عليها مديونية هائلة يبقى فلوس الاستعمار راحت فين ؟ و. ومشغلين وسائل اعلام تكلمنا عن الديموقراطية وتتهمنا بتقديس الحاكم في الوقت اللي اليزابيث بتحكم من 66 سنة وصورها على العملات والطوابع وعيد جلوسها وعيد ميلادها مناسبات قومية وصورها في كل السفارات والمصالح الحكومية".


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