  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:39 م
بحث متقدم
المفرج عنهم بعفو رئاسي

«اسكندر»: لماذا العفو عن شباب الإخوان والسلفيين وحدهم؟

مسحراتي

رمضان.. «طاقة قدر» لهؤلاء

سعاد حسني

أسرار جديدة عن مقتل سعاد حسني

محمد صلاح

رسميًا.. ريال مدريد يطلب ضم «صلاح»

مكرم محمد أحمد

حظر نشر الأخبار مجهلة المصدر

الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك

رؤساء مصر في رمضان.. من تواضع للشعب رفعه

ماسبيرو

التفاصيل الكاملة لإهدار 271 مليون جنيه بـ«ماسبيرو»

علم السودان

السودان يستدعي السفير المصري

مرتضى

هجوم ناري لـ«مرتضى» على رئيس سموحة

ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال

مصرع شخصين في حادث إطلاق رصاص بألمانيا

آخر الأخبار

المانيا
السلطات الالمانية

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

#

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

#

مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

#

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

الإرهاب

تفجير

ألمانيا

قتل

ضبط

لقي شخصان مصرعهما في حادث إطلاق نار بمنطقة ساربروكين  في ألمانيا .

فيما صرحت السلطات الألمانية بأنها  اعتقلت السلطات منفذ الهجوم وسنوافيكم بالتفاصيل..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شروط «البدري» لتدريب النجم الساحلي
» "الصحة": مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث مروري
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على رئيس سموحة
» تصنيف الغردقة ضمن قائمة أفضل 25 وجهة سياحية عالمية
» «مجاهد» متحدثًا رسميًا لاتحاد الكرة
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا
» «حمودي» يعلن جاهزيته لمباراة المصري
» تشيلسي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي
» عمال يصورون شابين أثناء ممارسة الشذوذ معهما
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» حبس الناشط هيثم محمدين 15 يوما

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"