مصرع شخصين في حادث إطلاق رصاص بألمانيا

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وكالات
لقي شخصان مصرعهما في حادث إطلاق نار بمنطقة ساربروكين في ألمانيا .
فيما صرحت السلطات الألمانية بأنها اعتقلت السلطات منفذ الهجوم وسنوافيكم بالتفاصيل..
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