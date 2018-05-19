» الصحة تكشف حقيقة الحشرات القاتلة بالمعادي

19 مايو 2018 - 04:53 م

نفت وزارة الصحة والسكان، ماتم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن وجود حشرة غريبة أصابت أحد الشباب بمنطقة المعادى وبدأت تنتشر فى جميع أجزاء جسمه، مؤكدة أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم استقبال بلاغ من أحد المواطنين عن طريق الخط الساخن لقطاع الطب الوقائى "105" يفيد بوجود حشرة تسببت فى حساسية بجسد مواطن، بإحدى الشقق السكانية بمنطقة المعادى، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من قطاع الطب الوقائى والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، والإدارة العامة للوبائيات والترصد، والإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض، للتحقق من الحدث ومراجعة واتخاذ مايلزم من إجراءات بشأن التقصى الوبائى والحشرى.

وأضاف " مجاهد" أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 27 عاما ويعانى من إعاقة ذهنية ويقيم مع والده ووالدته، حيث أفادت بأن الحالة قد تغيبت عن المنزل منذ فترة ومكث فى الشوارع أكثر من 5 أيام وتم العثور عليه فى حالة مزرية من ناحية النظافة العامة بما فى ذلك جسده و ملابسه.

وأشار " مجاهد" إلى أنه تمت مناظرة الحالة عن طريق لجنة طبية بالعيادة الاستشارية بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية " الحوض المرصود" وأفادت أن المريض يعانى من قمل بالشعر والجسم وبعض آثار الهرش بعدة مناطق بالجسم ولا يوجد أى حشرات، وتم إعطائه العلاج المناسب وتم التنبيه بإعادة مناظرة الحالة بعد أسبوعين، والجدير بالذكر أن ذوى الحالة كانوا قد اصطحبوه إلى مستشفى " الحوض المرصود" فى يوم 6 مايو2018 وتم مناظرة الحالة وإعطاء العلاج المناسب وتم التنبيه على أسرته بضرورة إعادة عرض الحالة بعد أسبوعين لكنهم لم يقومو بالمتابعة.

ولفت " مجاهد" إلى أنه تم عمل التقصي الوبائي عن الحالة والمخالطين لها (والد الحالة ووالدته)، وعمل التقصي الحشرى لجميع أنواع الحشرات بالشقة ومدخل العمارة وخارج العمارة، واصطحاب سيارات مجهزة بأدوات الترصد والمكافحة وأدوات الفحص الحشرى ومبيدات الصحة العامة، حيث تم رصد حشرة "قمل" واحدة فى إحدى غرف المنزل بعد تنظيف السجاد وجمع التراب وفحصه، كما تم إتخاذ الإجراءات الإحترازية برش الشقة ومدخل العمارة وأسفل العمارة والسلم.

وذكر" مجاهد" أنه بناءً على أعمال الترصد الحشرى وما تم رصده من حشرة "القمل" فإنها تتواجد فى الأماكن غير النظيفة ومكافحتها في المقام الأول هى النظافة الشخصية المستمرة لكل أفراد الأسرة وتظيف المنزل على الدوام وتعريض المفروشات المنزلية لأشعة الشمس، مؤكداً أن الوزارة ماضية فى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية كاجراء احترازى لمنطقة سكن الحالة بالمعادى.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتى من شأنها اثارة البلبلة ، كما ناشدت وسائل الإعلام بتوخى الدقة وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمى ، لعدم نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة الزعر لدى المواطنين.