» قرار أمريكي جديد ضد سوريا

19 مايو 2018 - 05:32 م

ذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت قطع جميع مساعداتها المقدمة إلى منطقة شمال غربي سوريا.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين، في خبر أوردته أمس ، أن القرار جاء بناء على مراجعة للنفقات قامت بها مؤسسات أمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية بناء على طلب من الرئيس.

وأضافت أن الإدارة ستقطع ملايين الدولارات التي كانت الولايات المتحدة تُنفقها على ما أسمته جهود تحقيق وتعزيز الاستقرار في المجتمع المحلي بالمنطقة المذكورة.

وأشارت أن قطع المساعدات يشمل مشاريع مكافحة التطرف ودعم التعليم ودعم المنظمات ووسائل الإعلام المستقلة.

ولفتت أن شمال غربي سوريا، التي تسيطر عليها المعارضة، ستكون أول منطقة تقطع الولايات المتحدة ارتباطها بها في البلاد، مضيفة أن هذا القرار يعتبر الخطوة الأولى للانسحاب الأمريكي من سوريا.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعليق رسمي على خبر "سي بي إس".