إحباط تهريب نصف طن حشيش إلي داخل البلاد

19 مايو 2018 - 06:15 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 403 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و430 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد .

وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أكدت ورود حاوية مشمولها المستندى ( رسالة تفاح ) لصالح إحدى الشركات داخل البلاد والقادمة من إحدى الدول العربية ، وبداخلها شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش والكبتاجون.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة ، أسفرت عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 403 كيلو جرامات ، كمية من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون بلغ عددها 430 ألف قرص مخبأة داخل قوائم العبوات البلاستيك “الأقفاص” التي تحتوي ثمار التفاح .