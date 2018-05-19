» تعرف علي ميعاد حلف السيسي لليمين الدستورية

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حلف اليمين

قالت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم السبت 2 يونيو، إذ تنص المادة 144 من دستور 2014، على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان، قبل أن يتولى مهام منصبه لفترة ولايه ثانية.

وأضافت المصادر حسب ما نشر في موقع «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة عقب أداء اليمين، بحضور أعضاء مجلس النواب، وكبار شخصيات الدولة وكبار الضيوف، ثم ترفع الجلسة، ويبدأ المجلس جلساته العادية الأحد 3 يونيو بحسب جدول الجلسات.

وبدأت أعمال تجديد مجلس النواب منذ أكثر من أسبوع، حيث يتم طلاء القاعات من الداخل والخارج وتجديد السجاد الداخلى للقاعة والممرات الرئيسية حولها والطرقات المؤدية للقاعة، وتجديد قاعة رئيس الجمهورية التي من المنتظر أن تستقبل الرئيس السيسي قبل دخوله القاعة الرئيسية لأداء اليمين الدستورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في فترته الرئاسية الأولى .


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