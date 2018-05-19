» حبس الناشط هيثم محمدين 15 يوما

19 مايو 2018 - 07:26 م

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الناشط السياسي هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث التظاهر ضد رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمدين، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر ضد رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وعُرض اليوم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وتشهد محطات مترو الأنفاق المختلفة، تكثيفا أمنيا مشددا، منذ الجمعة الماضية؛ تحسبا لأى أحداث شغب أو احتجاجات من المواطنين المترددين على المترو بعد زيادة أسعار التذكرة، إذ تتمركز مدرعة شرطة وسيارة أمن مركزي أمام كل محطة، فيما ينتشر رجال الشرطة بالزى المدني على أرصفة المحطات بجانب عساكر الأمن المركزي، يرتدون الخوذة والهراوة وفي وضع الاستعداد، هذا إلى جانب الخدمات المعينة من الأساس بأرصفة المحطات، وتم الدفع بخدمات أمنية تعزيزية داخل كل محطة إذ تم تعيين ضابطين اثنين إلى جانب الضابط المسئول عن المحطة.

وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في القاهرة بنسبة 250 في المئة، الجمعة الماضية، في ثاني زيادة في أسعار التذاكر خلال أقل من عام.

وأشار بيان لوزارة النقل إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، منوها بأن الزيادة الجديدة لن تطال التخفيضات التي يتمتع بها الطلبة وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.