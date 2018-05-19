» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

المصريون ـ متابعات
تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " هل يتحالف جمال مبارك والإخوان؟"، كذلك " مؤرخ بريطانى يفضح بطولات «الموساد» المزيفة فى مصر"، كما ننشر " السيسى يتفوق على «مبارك» و«مرسى» بـ7 قرارات جريئة".
وننشر أيضًا " لماذا قال الشعراوى عن أحمد شوقى: رضى الله عنه؟"، وكذلك " قائمة العفو الرئاسى: ترحيب إخوانى.. تحفظ يسارى"، وأيضًا "«باشاوات» الرياضة المصرية.. حكاية ضباط الجيش والشرطة فى الملاعب".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ الإخوان للتيار المدنى: نحن السابقون وأنتم اللاحقون
ـ قانونيان: المصالحة ليست جريمة.. والدستور يحميها
ـ بالأسماء.. أبرز ضحايا «رامز جلال» فى رمضان
ـ كيف يقضى المساجين نهارهم وليلهم فى رمضان؟
ـ قصة قرية مصرية للنساء فقط
ـ مخاوف من انهيار «سد النهضة»
ـ هكذا واجه طيار «مصر للطيران» منع دعاء السفر
ـ بأمر البرلمان.. حرمان الإخوان من العمل «بوابين»
ـ محمد صلاح.. يلعب.. وغيره يكسب
ـ موسم الهجوم على الشعراوى
ـ أحلام صغيرة تتحول إلى إنجازات كبيرة
ـ مؤذن يقضى على التحرش بهذه الحيلة
ـ «نظمى لوقا».. مسيحى أحب النبى لدرجة العشق
ـ زواج بقرار جمهورى: تامر المصرى يتزوج لبنى السورية
ـ رؤساء مصر فى رمضان.. من تواضع للشعب رفعه
ـ رمضان.. «طاقة قدر» للغلابة والسريحة
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