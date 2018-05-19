» عمال يصورون شابين أثناء ممارسة الشذوذ معهما

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ضبط

اعتداء جنسى

توكتوك

شذوذ

 أقدم عاملين بمركز بدر بمحافظة البحيرة اليوم السبت على استدراج شابين، بمشاركة عامل آخر، لإحدى المناطق النائية والتعدي عليهما جنسيا وضربهما وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويرهما، لارتباطهما بعلاقة عاطفية مع نجلتهما.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد ببلاغ كل من: "رضا.ف.ع" 22 سنة ، و"محمد.ع.ع " 21 سنة، يتهمون ثلاثة أشخاص باستدراجهما لإحدى المناطق النائية بالمدينة والتعدي عليهما بالضرب وجنسيا وإكراههم على التوقيع على إيصالات أمانة.

 وقال المجني عليهم في المحضر رقم 4405 إداري 2018 مركز بدر، إن كل من "عبد الفتاح.ر.ع " 45 سنة، و" السيد.ج.ع " 30 سنة و شهرته "السيد كرتونة"، عاملين ومقيمان ببندر مدينة بدر وآخر، تعديا عليهما جنسيا وتصويرهما في أثناء ممارسة الشذوذ معهم بداعي ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع نجلة المتهم الأول والمتهم الثالث.

 وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الأول والثاني وبحوزتهما الفيديوهات الخاصة بالاعتداء الجنسي على المجني عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأفاد المتهم " عبد الفتاح.ر.ع "، بأن المجني عليه الأول تقدم لخطبة نجلته وتم رفضه، مشيرا إلى أنه بعد فترة تزوجت ابنته من أحد الشباب ولكنها انفصلت عنه بعد فترة.

وأضاف المتهم، فوجئت باستقلال المجني عليه الأول برفقة الثاني، دراجة بخارية "توك توك " وبرفقتهما ابنتي وفتاة أخرى، إذ عقدت العزم على الانتقام منه.

 وباشرت النيابة العامة بكوم حمادة التحقيقات مع المتهمين وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط المتهم الثالث.


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