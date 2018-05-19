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تصنيف الغردقة ضمن قائمة أفضل 25 وجهة سياحية عالمية

قبلي وبحري

صورة ارشيفيىة
صورة ارشيفيىة

حسن حمدان

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سياحية

الغردقة افضل 25 واجهه

عادت مصر لقائمة أفضل 25 وجهة سياحية في العالم 2018 عبر موقع "تريب أدفايزر"، أكبر موقع للسفر في العالم بإجمالي 390 مليون زائر شهريًا وأكثر من 500 مليون رأى وتعليق حول أكثر من 7 ملايين مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة، وذلك بعد غياب مصر عن القائمة أكثر من عامين.

وحصلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على الترتيب 21 فى قائمة أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لعام 2018، تليها مدينة نيودلهى فى الهند، ثم مدينة "كوزكو" فى بيرو بالمركز 23، بينما احتلت ريو دى جانيرو بالبرازيل الترتيب 24، تلتها مدينة "سيدنى" فى أستراليا.

وتصدرت العاصمة الفرنسية باريس القائمة، تلتها العاصمة البريطانية لندن، ثم العاصمة الإيطالية روما، واحتلت مدينة بالي في إندونيسيا الترتيب الرابع، وجاءت جزيرة "كريت" باليونان فى المركز الخامس.

ويقدم موقع TripAdvisor نصائح من ملايين المسافرين، بجانب مجموعة كبيرة من خيارات السفر وميزات التخطيط، مع روابط مباشرة لأدوات الحجز التى تبحث فى مئات المواقع الإلكترونية للعثور على أفضل أسعار الفنادق.

ووصف الموقع مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر فى مصر، بأنها تمتاز بالشعاب المرجانية الخلابة والمياه الفيروزية المثالية لركوب الأمواج، ما يجعل منها منتجعًا يعج بالسياح، نظرًا لإمكانية الوصول السهل لجزر الجفتون الخلابة، مؤكدا أن عدد السياح بها يفوق الخيال فى كثير من الأحيان، فشواطئها تعد ملاذا سهلا نسبيا للأوروبيين، وتقع فى مياهها وقبالة سواحلها أفضل أماكن الغوص والغطس بالمعدات فى العالم، بجانب التمتع بالتجول سيرا على الأقدام أو استقلال سيارة أجرة لتفقد الحى القديم المعروف باسم الدهار.

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