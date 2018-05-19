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بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال
المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال
شاهد المباراة ..
فجر
03:25
شروق
05:02
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:51
عشاء
20:21