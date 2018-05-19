حظر نشر الأخبار مجهلة المصدر

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المجلس الاعلى للاعلام

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نشر أي أخبار مجهلة المصدر، وذلك للتحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.

وجاء في القرار الذي أصدره مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس اليوم، "أنه يأتي في مواجهة الاتجاه المتزايد لنشر الأخبار المجهلة والزائفة وفي إطار حوكمة الإعلام وأطر الشفافية والمسائلة ودرءا للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطني أو الأمن القومي أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقاتها الدولية".

وكان المجلس قد شكل لجنة برئاسة الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية لمواجهة الأخبار المجهلة وتضم في عضويتها 7 أعضاء منهم عبد الفتاح الجبالي ومحمد العمري، وكيلي المجلس، وصالح الصالحي وجمال شوقي، عضوا المجلس، بالإضافة إلى 3 خبراء إعلام.


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