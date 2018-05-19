رسميًا.. ريال مدريد يطلب ضم «صلاح»

19 مايو 2018 - 09:45 م

أرسلت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بريز، عرضًا رسميًا إلى إدارة ليفربول الإنجليزي، من أجل ضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز، في الميركاتو الصيفي المقبل، قبل بدء كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك حسبما كشف تقارير صحفية إسبانية.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني فتحت باب اتصال رسميًا مع فريق ليفربول، وحددت مبلغ 120 مليون يورو، بالإضافة إلى انضمام أسينسو إلى نادي ليفربول.

وأوضحت الصحيفة، أن الصفقة من الممكن أن تتعثر، وذلك بسبب رغبة الإسباني ماركو أسينسو، حيث إنه يريد أن يستمر في ريال مدريد، وألا يرحل إلى فريق ليفربول، وهو ما سيجعل إدارة ريال مدريد تفكر في إقحام لوكاس فاسكيز في الصفقة بدلًا منه.

يذكر أن محمد صلاح، حصل على الحذاء الذهبي، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي متفوقًا على هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 32 هدفًا، حيث إن الأخير توقف عند 30 هدفًا.