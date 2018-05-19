19 مايو 2018 - 09:48 م

أعلن الروائي المصري، عز الدين شكري، مقاضاة الشركة المنتجة لمسلسل "أبو عمر المصري"، لعدم احترام حقوق التأليف.

وكتب "شكري" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بخصوص مسلسل "أبوعمر المصري"، فوجئت بإزالة أسمي من بوسترات المسلسل وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو".

وأضاف "وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضا لنصوص العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة والذي تم بمقتضاه تحويل روايتي (مقتل فخر الدين) و(أبوعمر المصري) إلى هذا المسلسل".

وتابع: "ومع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".



