  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:37 م
بحث متقدم
المفرج عنهم بعفو رئاسي

«اسكندر»: لماذا العفو عن شباب الإخوان والسلفيين وحدهم؟

مسحراتي

رمضان.. «طاقة قدر» لهؤلاء

سعاد حسني

أسرار جديدة عن مقتل سعاد حسني

محمد صلاح

رسميًا.. ريال مدريد يطلب ضم «صلاح»

مكرم محمد أحمد

حظر نشر الأخبار مجهلة المصدر

الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك

رؤساء مصر في رمضان.. من تواضع للشعب رفعه

ماسبيرو

التفاصيل الكاملة لإهدار 271 مليون جنيه بـ«ماسبيرو»

علم السودان

السودان يستدعي السفير المصري

مرتضى

هجوم ناري لـ«مرتضى» على رئيس سموحة

ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال

يكشفها سمير صبري..

أسرار جديدة عن مقتل سعاد حسني

آخر الأخبار

سعاد حسني
سعاد حسني

المصريون

أخبار متعلقة
#

النيابة تكشف سرًا عن مرتكبي مذبحة الرحاب

#

حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "

#

نظام الأسد يقتل 150 سوريا بالكيماوي في "دوما"

#

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة شرق صنعاء

قتل

بريطانيا

لندن

انتحار

سمير صبرى

كشف الفنان سمري صبري، أسرارًا لم تُنشر من قبل، عن مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني، في لندن، نافيًا ما أُثير وقتها من شائعات حول انتحارها وإلقاء نفسها من شرفة البناية المقيمة فيها.

وأكد "صبري"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، أن تقرير الطب الشرعي البريطاني كشف عن تعرضها لـ"ضربة في الجمجمة وكدمات زرقاء بأنحاء مختلفة من الجسد بدون كسر".

وقال إن "سعاد  كانت غلبانة جدًا، وتحتاج إلى توجيهات في حياتها، وكانت بحاجة جدًا إلى أب"، مضيفًا: "هل يعقل لإنسانة تبلغ من العمر 58 عاما، أن تُلقي بنفسها ولم يُكسر منها صباع حتى".

وأوضح أن سعاد حسني تعرضت لاشتباك ما داخل شقتها، وعلى إثره توفيت بداخلها، لافتًا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي المصري طابق نظيره البريطاني، وهذا ينفي ما أُثير من شائعات حول انتحارها.

وأشار إلى أنه وجد جوابًا بداخل غرفتها في المصحة بلندن، من البنك الأهلي المصري هناك، وجد فيه أنه تم تحويل 45 ألف جنيه استرليني لها، لافتًا إلى أن كان البعض يرسلون لها مساعدات، بحجة شراء نسخة من فيلمها، لأنها كانت عزيزة النفس، في حين أن جارتها نادية يسري قالت إن سعاد حسني تركت 4 آلاف فقط، على الرغم من أنهم كان 45 ألفا.

واختتم: "كانت نادية يسري تتحدث عنها وهي تُمثِّل أنها متأثرة، رغم عدم وجود دموع في عينيها"، معقبًا: "وسلميلي على حقوق الإنسان في بريطانيا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شروط «البدري» لتدريب النجم الساحلي
» "الصحة": مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث مروري
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على رئيس سموحة
» تصنيف الغردقة ضمن قائمة أفضل 25 وجهة سياحية عالمية
» «مجاهد» متحدثًا رسميًا لاتحاد الكرة
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا
» «حمودي» يعلن جاهزيته لمباراة المصري
» تشيلسي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي
» عمال يصورون شابين أثناء ممارسة الشذوذ معهما
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» حبس الناشط هيثم محمدين 15 يوما

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"