السيسي يوجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ «الإصلاح الاقتصادي»

19 مايو 2018 - 10:02 م

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى مواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك مخصصات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير المالية عمرو الجارحي، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ونائب وزير المالية أحمد كجوك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، وإن وزير الكهرباء استعرض مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، كما استعرض آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء.

واطلع السيسي، خلال الاجتماع، على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، إذ عرض وزير البترول الخطوات الجاري تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع نتائج الأداء المالي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2017/2018 (يوليو-أبريل)، موضحا تحقيق فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.

كما اطلع الرئيس على نتائج العام المالي 2017/2018، التي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.9% للعام السابق.

وناقش الرئيس مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، إذ أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

كما أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.