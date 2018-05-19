» آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع «مرعي»

19 مايو 2018 - 10:35 م

كشف نبيل أبوزيد، وكيل اللاعب عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، عن طلبات النادي التونسي، من أجل الموافقة على انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف "أبوزيد"، عن أن النجم طلب الحصول على 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنهم قد يتنازلون عن بعض الطلبات لتصل الصفقة إلى 17 مليون جنيه، أي ما يوازي مليون دولار.

ورفض النجم الساحلي، دخول أي لاعب في صفقات تبادلية مع الزمالك، مؤكدًا عدم رغبته في الحصول على نانا بوكو أو غيره من اللاعبين.

وكانت مفاوضات منذ فترة، بين الزمالك و اللاعب، واتصال أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس النادي، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، باللاعب الذي وافق على الانتقال إلى صفوف الأبيض.



