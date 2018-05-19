  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح.. يلعب.. وغيره «يكسب»

أبو عمر المصري

مسلسل يفجر أزمة جديدة في العلاقات المصرية السودانية

كتاب "محمد: الرسالة والرسول"

المسيحى الذي أحب النبي لدرجة العشق

المفرج عنهم بعفو رئاسي

«عفو الرئيس» يعيد الحديث عن المصالحة مجددًا

مجلس الشورى

مفاجأة.. عودة مجلس «الشورى» تحت اسم «الشيوخ»

مسحراتي

رمضان.. «طاقة قدر» لهؤلاء

سعاد حسني

أسرار جديدة عن مقتل سعاد حسني

محمد صلاح

رسميًا.. ريال مدريد يطلب ضم «صلاح»

الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك

رؤساء مصر في رمضان.. من تواضع للشعب رفعه

ماسبيرو

التفاصيل الكاملة لإهدار 271 مليون جنيه بـ«ماسبيرو»

6 معلومات مثيرة عن الأميرة «ميجان»

الصفحة الأخيرة

الأمير هاري والأميرة ميجان
الأمير هاري والأميرة ميجان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده

#

بالدليل.. الطيور تستخدم جهاز (GPS )

#

معلومات خطيرة عن ضباط بسجن القلعة

#

7 معلومات مثيرة عن "النوتيلا"

بريطانيا

الأمير هارى

الأميرة ميجان

زفاف ملكي

في مراسم زفاف ملكي، أُعلن رسميًا عن زواج الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية سابقًا ميجان ماركل، بعدما تبادل الثنائي العهود والخواتم خلال مراسم أضاف بريق هوليوود على عائلة مالكة يمتد تاريخها لألف عام.

ولهذا الحفل الملكي طابع خاص فالعضوة الجديدة في الأسرة الملكية هي ممثلة أمريكية سابقة من أصول إفريقية ومطلقة وتكبر الأمير بثلاث سنوات.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن ميجان:

1- ولدت ميجان في الرابع من أغسطس عام 1981 وترعرعت في مدينة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، في أحد الأحياء المتوسطة ولكنها تعيش الآن في مدينة تورنتو في كندا.

2- والدها أبيض البشرة وأمها من أصول إفريقية.

3- تقول ميجان إنها كانت تكسب المال عبر مهارات خطها لكتابة دعوات الأعراس، وهي مهارة طورتها خلال دروس الكتابة باليد في المدرسة، وكان والدها يعمل مصورًا سينمائيًا.

4- تخرجت عام 2003 من كلية الاتصالات بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل.

5- تزوجت ماركل من المنتج السينمائي تريفر إنجلسون لكنهما انفصلا بعد عامين.

6- أعلنت والأمير هاري خطبتهما في نوفمبر 2017.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب الشباب يودع تصفيات أمم أفريقيا
» ننشر نص البيان الختامي لقمة إسطنبول بشأن القدس
» «أيوب» يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري
» بالفيديو.. فياريال يخطف تعادلًا مثيرًا من الريال
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» "الصحة": مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث مروري
» آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع «مرعي»
» تصنيف الغردقة ضمن قائمة أفضل 25 وجهة سياحية عالمية
» شروط «البدري» لتدريب النجم الساحلي
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على رئيس سموحة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"