6 معلومات مثيرة عن الأميرة «ميجان»

19 مايو 2018 - 11:10 م

في مراسم زفاف ملكي، أُعلن رسميًا عن زواج الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية سابقًا ميجان ماركل، بعدما تبادل الثنائي العهود والخواتم خلال مراسم أضاف بريق هوليوود على عائلة مالكة يمتد تاريخها لألف عام.

ولهذا الحفل الملكي طابع خاص فالعضوة الجديدة في الأسرة الملكية هي ممثلة أمريكية سابقة من أصول إفريقية ومطلقة وتكبر الأمير بثلاث سنوات.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن ميجان:

1- ولدت ميجان في الرابع من أغسطس عام 1981 وترعرعت في مدينة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، في أحد الأحياء المتوسطة ولكنها تعيش الآن في مدينة تورنتو في كندا.

2- والدها أبيض البشرة وأمها من أصول إفريقية.

3- تقول ميجان إنها كانت تكسب المال عبر مهارات خطها لكتابة دعوات الأعراس، وهي مهارة طورتها خلال دروس الكتابة باليد في المدرسة، وكان والدها يعمل مصورًا سينمائيًا.

4- تخرجت عام 2003 من كلية الاتصالات بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل.

5- تزوجت ماركل من المنتج السينمائي تريفر إنجلسون لكنهما انفصلا بعد عامين.

6- أعلنت والأمير هاري خطبتهما في نوفمبر 2017.