» «أيوب» يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أيوب، عن قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها العاشرة مساء غد الأحد، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ28 بمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: شريف إكرامى وأيمن أشرف وهشام محمد وصبرى رحيل وباسم على وصلاح محسن، وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام، ورمضان مصطفى ومصطفى عزت وإسلام محارب، وعمرو السولية وعلى لطفى ومحمود الجزار وأكرم توفيق، وأحمد حمدى ومحمد فخرى وكريم يحيى وعمرو السعداوى.


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