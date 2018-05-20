» منتخب الشباب يودع تصفيات أمم أفريقيا

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ودع منتخب مصر للشباب تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بعد السقوط أمام السنغال، بركلات الترجيح 7/ 6، وذلك عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب بورسعيد.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وبهذه النتيجة يذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل.

أحرز لمنتخب الشباب محمد كارم وسيف فاروق ومحمد سليمان وأحمد يوسف ومحمد هانى وصالح نصر، بينما أضاع خالد بسيونى ركلة الجزاء الأخيرة.

بهذه النتيجة تأهل السنغال للمرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها بالنيجر والمؤهلة لكأس العالم للشباب.


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