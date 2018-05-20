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ضحية «رامز تحت الصفر»: "كله جرافيك"

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إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"
إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

خالد الشرقاوي

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مسرح مصر

محمد عبد الرحمن

رامز تحت الصفر

جرافيك

وقع الممثل الكوميدي المصري، محمد عبد الرحمن، ضحية مقالب برنامج "رامز تحت الصفر"، في ثالث حلقاته، والتي عرضت مساء اليوم، السبت.

وعلى الرغم من أن الضحية الثالثة لـ"رامز تحت الصفر"، أظهر خوفًا شديدًا من المقلب، ومن هجوم الدب الروسي والنمر السيبيري عليه، وظل يصرخ طوال الوقت، إلا أنه وبعد انتهاء الحلقة، أكد عبر حسابه على "إنستجرام" أنه لم يكن خائفًا، وأن كل ما تعرض له هو "جرافيك" ومؤثرات بصرية.

ونال محمد عبد الرحمن شهرته، من كونه أحد أعضاء فريق "مسرح مصر" المسرحي، الذي يقدم عروضه المسرحية، عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، وتحت إشراف الممثل الكوميدي المصري، أشرف عبد الباقي.

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.

وكانت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، حلت ضحية أولى حلقات "رامز تحت الصفر"، بينما كانت الممثلة المصرية، ريم مصطفى هي ثاني ضحاياه.


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