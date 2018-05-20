» مصرع وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بأمريكا

20 مايو 2018 - 12:09 ص

أعلنت شرطة مقاطعة "كلايتون" بولاية جورجيا الأمريكية اليوم، السبت، مصرع امرأة، وإصابة اثنتين أخريين بإطلاق نار في موقف للسيارات بالقرب من مؤسسة تعليمية.

وجاءت هذه الحادثة بعد مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في واقعة مشابهة بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس أمس الجمعة.

وقالت مارسينا ديفيز، المتحدثة باسم شرطة "كلايتون"، في تصريح صحفي، إنه لم يتم بعد الكشف عن أسماء المعتقلين وتهمهم بسبب توقع اتهامات إضافية.

وأضافت ديفيز، أن "الحادث وقع أثناء إقامة حفل تخرج في مدرسة جبل صهيون الثانوية".

وقالت الشرطة إن المهاجم هو ديمتريوس باغورتزيس، البالغ من العمر 17 عاما، وإنه كان على وشك الانتحار، وتم احتجازه في سجن مقاطعة غلفستون، ووجهت له اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ولا تزال دوافع المهاجم غير معروفة.

وأشارت إحصائية صدرت في فبراير 2018، عن منظمة "أرشيف العنف المسلح" (غير حكومية)، أن حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، أفضت إلى مقتل ألفين و249 شخصاً.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ بداية 2018، 6 آلاف و572 واقعة، سقط فيها 69 طفلًا دون الحادية عشر بين مصاب وقتيل، وهو ما دفع بالأوساط الأمريكية للمطالبة بمنع انتشار السلاح في المجتمع.



