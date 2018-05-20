الكشف عن محاولة لاغتيال «أردوغان»

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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محاولة لاغتيال «أردوغان»

أردوغان

تركيا

اغتيال

كشفت الاستخبارات التركية، معلومات حول إمكانية تنفيذ مجموعة بلقانية من أصول تركية، محاولة اغتيال ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته غدًا إلى البوسنة والهرسك.

وتلقت أجهزة الاستخبارات التركية، بحسب وكالة "الأناضول"، بلاغات من أتراك يعيشون قرب العاصمة المقدونية سكوبيه؛ حول "وجود أنباء عن محاولة اغتيال تستهدف أردوغان خلال زيارته لإحدى دول البلقان".

كما أبلغت أجهزة استخبارات غربية، نظيرتها التركية بمعلومات حول "استعداد مجموعة تركية تنفيذ عملية اغتيال ضد أردوغان أثناء زيارته المقبلة لدول البلقان".

وأطلقت أجهزة الاستخبارات التركية، عملية تحري حول الموضوع بعد تلقيها معلومات مطابقة من مصادر مختلفة.

ويجري أردوغان زيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك، غدا الأحد، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين البوسنيين.


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