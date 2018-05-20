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«الوفد» يبحث فرص التقارب بين الحكومة والشارع

الحياة السياسية

صورة حزب الوفد
صورة حزب الوفد

عصام الشربيني

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الحكومة

حزب الوفد

النادي السياسي

مصطفي الطويل

قال مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن اللقاءات التي يجريها حزب الوفد مع الوزراء والمسئولين داخل الحزب فيما يعرف بلقاءات "النادي السياسى" لحزب الوفد هي فرصة جيدة للتقارب بين الحكومة والشارع المصري.

وأكد "الطويل"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن القيادة الوفدية الجديدة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب تعيد الوفد إلي صدارة المشهد السياسي والتقارب بفاعلية أكثر مع الشارع المصري.

وشدد على أنه يتوقع زيادة عدد الأعضاء المنضمين إلي حزب الوفد خلال الفترة القادمة؛ نظرًا لقدرة حزب الوفد حاليًا على التواصل مع الشارع المصري، واستضافة المسئولين داخل بيت الأمة لحل مشكلات المواطنين مع الجهاز الإداري للدولة.

الجدير بالذكر أن حزب الوفد قد أعلن عن إنشاء ما يعرف بالنادي السياسي أو الصالون السياسي لحزب الوفد تكون مهمته استضافة الوزراء والمسئولين في الحكومة وإجراء حوار مفتوح معهم داخل بيت الأمة حول مشكلات المواطنين مع الجهاز الإداري للدولة، وقد بدأ الوفد أولي فعاليات النادي السياسي للحزب، باستضافة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتم خلال اللقاء استعراض أهم المشكلات التي يعاني منها المواطنين مع وزارة الأوقاف.


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