» بالصور.. كارثة إنسانية بسبب مصاعد مستشفيات جامعة طنطا

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كارثة إنسانية بسبب مصاعد مستشفيات جامعة طنطا
كارثة إنسانية بسبب مصاعد مستشفيات جامعة طنطا

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مرضى

مستشفيات جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

مصاعد

مأساة حقيقية يعيشها مرضى المستشفى الجامعى فى طنطا بسبب تعطل مصاعد المستشفيات مما يضطرهم إلى الصعود والنزول للكشف وإجراء التحاليل والإشعات على - أكتاف ذويهم -  فضلا عن حمل جثث المرضى الذين انتقلوا إلى رحمة الله من العنابر بالأدوار العليا على الأكتاف أو على كراسى يحملها أقاربهم فى مشاهد غير إنسانية مؤسفة وهزلية، وتستدعى تحقيقًا عاجلًا مع المسئولين بل وإحالتهم للنيابات بسبب هذا التراخى المتعمد والمستمر منذ ما يزيد عن 5 شهور وأكثر وبعضهم معطل منذ حادث سقوط مصعد مستشفى بنها.

وكان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا قد أعلن عقب تولية منصبة، أن من أهم أولوياته مواجهة التراخى والإهمال فى المستشفيات الجامعية، ورغم مرور 4 شهور على توليه منصبه إلا أن بوادر الإصلاح مازالت فى علم الغيب والتقاعس ممتد المفعول.

وعبر المرضى عن استيائهم من الإهمال فى المستشفيات الجامعية وخصوصا فى العناية المركزة والمفتوحة لكل من هب ودب بما يشبه - السويقة - وفق تعبير أحد المرضى والذى قال إنني كنت أتصور أن العناية لا يدخلها أحد إلا بعد التعقيم وبطريقة منضبطة وفى مواعيد محددة ولوقت بسيط، ولكن فى عناية الجامعة كل شئ ممكن والداخل أكثر من الخارج وعلى مدار اليوم ولا أحد يسأل من خرج ومن دخل، والأساتذة لا يتابعون الحالات إلا من خلال مساعديهم من الأطباء الشبان.

وأشار أحمد الصباغ من المواطنين المترددين على المستشفى إلى تعطل خمس منذ فترة طويلة ونضطر الى وضع المريض على - كرسى خشبى - ويقوم الأهل بحمل الكرسى بالمريض كبديل عن المصاعد لإجراء الاشعات والتحاليل ثم نعود بنفس الطريقة للعنابر حتى أن بعض المرضى ينزل ويصعد والمحاليل معلقة فى جسده، ناهيك عن المرضى الذين ينتقلون إلى رحمة الله ويتم إنزالهم من العنابر بنفس الطريقة الحزينة

وطالب جموع المرضى وذويهم من الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة إصلاح المصاعد فورا كأولوية أولى وفق ما سبق وأعلن والتحقيق فى مهزلة تعطلها وعدم وجود صيانة دورية لها.

وقالوا إن الوضع فى المستشفيات الجامعية لا يسر ويكفى مشهد الأهالى وهم ينامون على السلالم والمداخل وأبواب العنابر لنكتشف أننا لسنا فى مستشفى بالمعنى المفهوم للكلمة فلا نظافة ولا رقابة ولا عناية ولا دواء فكل المستلزمات والأدوية وأدوات الجراحة يشتريها المرضى على نفقتهم الخاصة رغم أن معظمهم من معدومى الدخل بطبيعة الحال بدليل اضطرارهم للعلاج فى مستشفى عنوانها الإهمال والتراخى الجسيم حتى على مستوى الصيانة والنظافة.





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