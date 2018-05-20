قائمة عفو رئاسية جديدة قبل عيد الفطر

20 مايو 2018 - 12:38 ص

قائمة عفو جديدة من المنتظر أن تخرج إلى النور في غضون الأسابيع القادمة، قبل حلول عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء إجراءات الإفراج عن 322 شخصًا ضمتهم قائمة العفو الرئاسي الأخيرة.

في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن القائمة المرتقبة ستضم المزيد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، وخصوصًا الذين قاربت مدد حبسهم على الانتهاء بالفعل، بعد أن ضمت قائمة العفو الرئاسي الأخيرة، العديد من أعضاء الجماعة.

وتسعى لجنة العفو الرئاسي إلى عقد مؤتمر صحفي، لتوضيح آليات عملها وإعلان أسماء وإعداد قوائم العفو الرئاسي بالكامل.

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه هناك "قائمة عفو رئاسي جديدة يتم التجهيز لها، تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتمادها قبل عيد الفطر المبارك".

وأضاف أنه "يتم العمل على قدم وساق لبحث ملفات سجناء الرأي والسياسة والمستحقين للعفو الرئاسي داخل السجون، ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها اللجنة، لضمهم إلى قوائم العفو الرئاسي، بشرط عدم وجود سوابق جنائية، أو التجنيد في منظمات إرهابية لا تحمل أي خير لمصر".

وأشار السقا إلى أن "اللجنة تعمل على عقد مؤتمر صحفي، لتوضيح آليات عملها خلال الفترة السابقة، وقوائم المفرج عنهم بالأعداد والأسماء كاملة، في الوقت الذي يثار فيه الكثير من الجدل، حول بعض الشخصيات التي تم الإفراج عنها ضمن قوائم العفو الرئاسي، بالإضافة إلى ذكر أسماء دون وجودها فعليًا، مستغلين عدم خروج اللجنة وأعضائها للحديث في الإعلام، وهو الأمر الذي ستعمل اللجنة على توضيحه خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص بعد الانتهاء من تجهيز القائمة الخامسة للعفو الرئاسي".

في السياق، قال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يشارك في إعداد قوائم العفو، إن "التريث الذي تعمل به لجنة العفو الرئاسي، يساعد على أن ينال كل شخص حقه في الإفراج من عدمه، خاصة وان هناك العديد من الحالات المستحقة، ومن الممكن أن يشمل العفو بعض الشخصيات التي لا تمت للسياسة بصلة، ومن أصحاب الأمراض، أو الذين قضوا نصف المدة دون إثارة أي مشكلات ويشهد لهم بحسن السلوك، ومن ثم يتم إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسي".

وأضاف سلام لـ"المصريون"، أنه "من المنتظر أن تخرج قامة العفو الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك، بعد أن تم عشية شهر رمضان العفو عن 322 شخصًا، من أجل قضاء الشهر الكريم برفقة أهاليهم"، موضحًا أن "رئيس الجمهورية لا يتأخر في التوقيع على قوائم العفو بعد بحث حالاتها من قبل الأجهزة الأمنية".

وأصدر السيسي في الأسبوع الماضي، عفوًا رئاسيًا عن 322 شابًا من المحبوسين على ذمة قضايا رأي وتجمهر، ومخالفة قانون التظاهر، من بينهم مسئولون بجماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى عدد من شباب التيار المدني، الذي تم القبض عليهم بتهمة انتهاك قانون التظاهر.

وفي أكتوبر 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

وفي يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 502 سجين، "بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر".