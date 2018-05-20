» خطأ إخراجي ساذج بمسلسل "نسر الصعيد" يثير سخرية كبرى

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الملتقطة من الحلقة الثالثة لمسلسل "نسر الصعيد" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، حيث احتوت الحلقة على خطأ ساذج لم يمر مرور الكرام .
ويظهر "رمضان" في المسلسل وهو يحاول القفز من على كوبري ، ولكن ظهر في الخلفية بعض الناس يتجمعون أثناء تصوير المشهد بينما يقوم فريق المسلسل بمنعهم لعدم الظهور في الكادر .
في المشهد الأول ظهر الكوبري وبه السيارات ، بينما بعدها ظهر الكوبري فارغا تماما.
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