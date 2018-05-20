إمام التراويح يؤدي الصلاة بدون مصلين..لهذا السبب

20 مايو 2018 - 09:52 ص

أدي أحد أئمة الماساجد بالأردن صلاة التراويح بمفرده ، وذلك بعد مغادرة المصلين للمسجد بسبب التزام المساجد بأداء صلاة التراويح 20 ركعة.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا مصورا قالوا إنه لبقاء إمام مسجد في الأردن يؤدي صلاة التراويح وحده بعد مغادرة المصلين بسبب القرار الأخير لوزارة الأوقاف بالتزام أداء صلاة التراويح 20 ركعة.

ويظهر الفيديو إمام المسجد وهو يكمل الصلاة وحده التزاما بقرار الوزارة فيما بدا المسجد خاليا من المصلين.

وقال ملتقط الفيديو إن الإمام الآن في الركعة الـ14 من صلاة التراويح "ولا يوجد أحد في المسجد".

كانت وزارة الأوقاف الأردنية أصدرت تعميما رسميا قبل حلول شهر رمضان لكافة الأئمة برفع عدد ركعات صلاة التراويح إلى 20 ركعة.

وأثار القرار موجة انتقادات واسعة في المجتمع الأردني واعتبره الكثيرون إجبارا للأئمة على قضاء وقت طويل في نافلة وإلزامهم بالبقاء في المسجد لفترات طويلة.

كما سخر البعض من القرار ، لافتين إلي أن الوزارة تريد أن تعاقب الأئمة ، وليس المصلين ، وهو ما حدث بالفعل ، حيث غادر المصلون المسجد ، وبقي الإمام منفردا بصلاة التراويح.