أول رد لرئيس "الأورمان" حول "مفيش حد فقير فى مصر"

20 مايو 2018 - 10:21 ص

كشف عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي عن أول رد للواء ممدوح شعبان المدير العام لجمعية الأورمان الخيرية في مصر عقب تصريحاته التي أثارت الجدل فى مؤتمر الشباب الأخير الأربعاء الماضى، بأنه لا يوجد شخص فقير فى مصر، مشيرًا إلى أنه أكد اختلاف مفهوم معنى الفقر من شخص لآخر.

وقال شعبان فى فقرة استعان بها عماد حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "الفقراء كثيرون يا سيادة اللواء": "لم أقصد المعنى الذى وصل للناس ولكن تعريف مفهوم الفقر يختلف من شخص لآخر، وبالنسبة لى مثلا فإن أي مواطن ينام فى مكان له سقف، أو لديه قوت يومه فهو ليس فقيرًا"، فرد عماد الدين عليه قائلا: "أتفق معك فى تعريف قوت اليوم، لكن أختلف فى مسألة السقف، الأخيرة مفهوم إنسانى اجتماعى جيد، لكن ماذا عن أسرة من خمسة أو سبعة أفراد مثلاً تقيم داخل غرفة مسقوفة ولها باب، ودورة مياه، لكن بلا دخل أو دخل ضئيل جدًا؟! ".

وتابع الكاتب الصحفى قائلاً: "الفقر فى مصر مشكلة حقيقية، وسببها ليس الحكومة الحالية، لكنها نتيجة تراكم سياسات خاطئة منذ عام 1974 حسب رأيى. وفى رأى آخرين أنها منذ عام 1967 أو حتى عام 1952، كل ما تجمعه الجمعيات الخيرية، هو نقطة في بحر الأزمة".