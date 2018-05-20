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سمير صبري:

تعرضت للاضطهاد بسبب سؤال عن رئيس الجمهورية

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الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

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أكد الفنان سمير صبري، تعرضه للاضطهاد قائلاً: "إنه تعرض للاضطهاد المتعمد خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من قبل أحد الوزراء أثناء برنامج "النادي الدولي"، معقبًا: "كانوا عايزين يخلصوا مني".

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعرض للاضطهاد في واقعة أخرى؛ عندما رفع علم مصر في العريش بعد حرب 1973، موضحًا أنه قام بإجراء حوار مع طفل في هذا الوقت، وأخبره الطفل أنه يريد أن يصبح رئيس جمهورية مثل "أنور السادات".

وتابع: "الوزير اعترض على هذا الحوار، وقالي إنت بتجيب طفل وتقوله عايز تبقى رئيس جمهورية كأن رئيس الجمهورية عيل".

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