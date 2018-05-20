القصة الكاملة للهجوم على عمرو خالد بسبب "الدجاج"

20 مايو 2018 - 10:56 ص

تفاجأ الكثير من متابعي الداعية الإسلامي عمرو خالد، بفيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن بعدها تداولته جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب استغلال الدين في إعلان لإحدى المنتجات الغذائية وهى "دجاج الوطنية".

وقال خالد: "أدعو متابعي أن يستعدوا لشهر رمضان الكريم، بجسد صحي جيد من خلال شراء دجاج الوطنية لأنه صحي ومفيد للجسد".

وبعد الهجوم عليه واتهامه باستغلال الدين للترويج للمنتج قدم اعتذارًا رسميًا علي صفحته الرسمية بـ"تويتر"، حيث قال، "بمنتهى الصراحة أنا آسف وخانني التعبير، أتفهم كلامى إن أنا بستغل الدين للترويج لمنتج وده غلط وغير مقبول، وأنا بقول استغفر الله العظيم".

وأوضح عمرو خالد: "أنا مش هدى مبررات وأقول إن الشركة دى بتعمل أعمال خيرية، لكن أتحمل الخطأ بالكامل وأنا المسئول عنه، أنا بقالى 20 سنة بشتغل كان فيها إنجازات وفيها أخطاء، أنا بشر أصيب وأخطئ، والله أعلم بنيتي"

في الوقت الذي واصل فيه متابعوه انتقاده بعمل هاشتاج يحمل اسم "عمرو خالد"، والذي شارك فيه الآلاف، حيث قالت علياء محمد، "عمرو خالد الشخصية الوحيدة التى كانت وما زالت تمثل شعارات الدين للتجارة فقط، ولا هو صادق فى ما يقوله".

وأضاف أخر ساخرًا: "الناس اللى ظالمة عمرو خالد، وبيقولوا عليه كان بيتاجر بالدين ابسلوتلى يا جماعة ده تاجر فراخ محترم جربت تشترى منه فراخ".

وأضاف أخر: "للصائم عند فطره فرخة لا ترد".







