أسرار جديدة عن مهاتير وحليفه

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مهاتير محمد

أبو العلا ماضي

أنور إبراهيم

لقاء طلابي

تخرج كلية الطب

كشف المهندس أبو العلا ماضى عن وقائع ولقاءات مع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد والمعارض السياسى الذى أطلق سراحه مؤخرًا أنور إبراهيم.

وأضاف ماضى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه فى عام 1980م من القرن الماضى - وكنت مازلت طالبًا بالجامعة - وُجِّهت إلى دعوة مع القيادى الإخوانى عصام العريان، وكان قد تخرج في كلية الطب،  لحضور مؤتمر طلابى وشبابى إسلامى بالعاصمة الماليزية "كوالالمبور".

وأوضح فى سلسلة ذكرياته التى تحمل عنوان "شخصيات عرفتها" أن الجهة الداعية من ماليزيا "كانت منظمة الشباب المسلم الماليزى المعروفة باللغة الماليزية (أبيم)، وكان يرأسها فى ذلك الوقت الزعيم الإسلامى الشاب أنور إبراهيم".

وتابع فى حديثه: وحضر المؤتمر العديد من القيادات الطلابية والشبابية الإسلامية من العالم الإسلامي، كما حضر رموز ودعاة بارزين أيضًا من العالم العربى والإسلامي، وكانت هذه أول مرة أزور فيها بلدًا إسلاميًّا غير عربي.

 وكانت ماليزيا فى ذلك الوقت دولة آسيوية من دول العالم الثالث والحياة بها بسيطة، ويمكن أن نعتبر أنها كانت من الدول الفقيرة، وذلك من شكل مبانيها وشوارعها وطبيعة العيش فيها، حيث زرنا ولايات خارج العاصمة كوالالمبور، واحتفى بنا الناس هناك حين علموا أننا من مصر وكانوا يبالغون فى احترامنا ويقولون أنتم العرب أحفاد الصحابة، وبالطبع هذا صحيح من حيث النسب لكن هل حالنا وأخلاقنا مثل الصحابة؟

يقول ماضى: الطريف أننا قابلنا على باب الفندق أنور إبراهيم وسألنا أين تذهبون؟ قلنا سنتمشَّى قليلًا خارج الفندق، فضحك، وقال انتبهوا من أجهزة الأمن.

وأشار إلى أنه كان من ضمن هذه الرموز حسب ما سمعنا فى حينها أحمد كمال أبو المجد وحسن الترابى وراشد الغنوشي، وحين قرأتُ كتاب د. مهاتير محمد والذى يحكى فيه عن مذكراته وعنوانه "طبيب فى رئاسة الوزراء" لم أجد أنه أشار إلى هذه الواقعة ، ولا أدرى لماذا؟

وأكد أن الحقيقة لكي أعرف كم الإنجازات التى حققها د. مهاتير لماليزيا من خلال رؤيته رجعتُ إلى كتابه "طبيب فى رئاسة الوزراء"، وبالمناسبة فإنه فى المقابلة التى تمَّت بينى وبين مهاتير محمد فى مكتبه فى كوالالمبور عام 2011 أهدانى نسخة من هذا الكتاب باللغة الإنجليزية، ولكن هذه النسخة فُقِدَتْ منِّى فى أحداث عام 2013.

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