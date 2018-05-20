أطعمة تحافظ على صحة شعرك فى رمضان

20 مايو 2018 - 11:27 ص

توجد العديد من الأغذية التي من الممكن تناولها في رمضان وتحافظ على صحة الشعر ونضارته.

وللصيام فوائد عديدة يمنحها للجسم فهو يخلصه من سمومه ويساعده على القيام بالوظائف المنوط بها لكن لو كنتِ تتناولين غذاء غير صحي في رمضان بكميات كبيرة فقد يتسبب في إلحاق الضرر بكِ وبصحة جسمك وبالتالي على صحة شعرك.

ولذلك فإنه توجد أغذية معينة تمنح شعرك الغذاء الذي يحتاج إليه كي يبقى صحياً ولامعاً في رمضان حتى لا يفقد رونقه. ويجب أن يتم تناول هذه الأغذية بين وجبتي الإفطار والسحور.

نقدم لكِ أهم 5 أطعمة تحافظ على صحة شعركِ ورونقه خلال شهر رمضان.

المياه

يجب أن تشربي كميات وفيرة من المياه كل يوم و بشكل تدريجي بين الإفطار و السحور و ابتعدي عن تناول كمية كبيرة على مرة واحدة قبل موعد السحور فهذه العادة خاطئة و تجعل المياه ترتفع في المعدة مما يتسبب في إعاقة حركة الهضم فيها كما أن الجسم سيأخذ فقط ما يحتاج إليه من مياه ثم يتخلص من الباقي لأنه لا يقوم بتخزين الفائض.

و الأمر الصحيح هو أن تحرصي على تناول كميات وفيرة من السلطات الخضراء نظراً لإحتوائها على الألياف التي تقوم بإختزان المياه بداخلها مما يساهم في تقليل الشعور بالعطش و يجعل السوائل التي يحتاج شعرك إليها تصل إليه.

المشروبات الرمضانية

لا تقومي بشرب العصائر المحلاة و المشروبات الغازية و المنكهة و قومي باستبدالها بالمشروبات الرمضانية الشهيرة مثل قمر الدين و التمر هندي و العرق سوس بالإضافة إلى شرب العصائر الطبيعية المعدة منزليا فهي تفيد الجسم و تمنحه الصحة و من أجزاء الجسم الشعر الذي يزداد لمعانا و حيوية.

الحليب و منتجاته

احرصي على أن يكون الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم و منتجاته موجودة على مائدة سحورك لأنها تمنح جسمك الكالسيوم كما توجد بها العديد من المعادن مثل الحديد و البوتاسيوم و فيتامينات أ و ب و ج و هـ و التي تحافظ على صحة الشعر و تمنع تعرضه للتساقط و تجعله صحيا و لامعا.

لذلك فيفضل أن يتم تناول كوب من اللبن أو الزبادي أو قطعة من الجبن في السحور كل يوم كما يمكن أن تقومي بمزج قطعة جبن بملعقة من بذر الكتان كي تحصلي على دهون اوميجا 3 التي تمنح الشعر الصحة و الكثافة و النعومة.

الخضراوات الداكنة

تحتوي على عناصر غذائية تجعل فروة الرأس تقوم بإفراز دهون طبيعية كما أنها تمدها بعنصري الحديد و الكالسيوم و تعالج الضعف و الجفاف الذين يصيبان الشعر و من هذه الخضروات التي ينصح بتناولها على وجبة الإفطار الملوخية و السبانج و الجرجير و البروكلي و السلق.

الفواكه المجففة

تمد الشعر بالفيتامينات التي تقويه و تحافظ على صحته مثل القراصيا و المشمشية و العنب.