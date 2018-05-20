» خضراوات وفواكه تعرض صحة الإنسان للخطر

20 مايو 2018 - 11:29 ص

كشفت جمعية مجموعة العمل البيئية الإماراتية عن مجموعة من الفاكهة والخضراوات الطبيعية هى الأكثر عرضة لاستخدام المبيدات الحشرية عند زراعتها.

وقالت الجمعية فى بيان لها إن الفراولة تتصدر هذه القائمة والتى وفق للأبحاث العلمية بلغ عددها 12 صنفًا الأكثر تلوثًا، وسنويًا منذ العام 2004، قامت المجموعة بتصنيف 47 نوعًا من الخضار والفاكهة الملوثة بالمبيدات الحشرية في دليل المتسوقين لمعرفة المبيدات الحشرية في المنتجات.

كما أن هذه المبيدات تشمل مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تقتل الحشرات، والنباتات، والقوارض غير المرغوب فيها ويعتمد دليل المتسوق على نتائج الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء، وشملت أكثر من 38800 عينة غير عضوية.

وعن باقى الأنواع الأكثر تعرضًا للمبيدات: "الفلفل الحلو، البطاطس، الكرفس، الطماطم ، الإجاص "الكمثرى"، الكرز "الكريز" ، الدراق "الخوخ"، العنب، التفاح، "النكتارين"، السبانخ".