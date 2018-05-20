أزمة جديدة بين مصر والسودان بسبب "مسلسل"

20 مايو 2018 - 12:00 م

يبدو أن أزمات مصر مع دول حوض النيل لن تنتهي، حتى وإن كانت تبدو أزمات عابرة، لكنا تتصاعد بشكل مفاجئ، وهو ما حدث بعد عرض مسلسل "أبو عمر المصري".

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، السفير المصري بالخرطوم، وأبلغته احتجاجًا رسميًا على مسلسل "أبو عمر المصري"، قالت إنه يصور السودان كبلد يأوي الجماعات الإرهابية المصرية.

وقالت الخارجية السودانية، في تصريح لها، إن سفارتها في القاهرة سبق وقدمت احتجاجًا رسميًا لدى وزارة الخارجية المصرية قبل بث المسلسل.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في بيان، إن المسلسل تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.

وأوضح، أن القائمين على المسلسل سعوا لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحًا لبعض أحداث المسلسل، بعد أن استخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزًا سياديًا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول علي موافقة من السلطات السودانية المختصة.

يذكر أن مسلسل أبو عمر المصري مأخوذ عن روايتي "أبو عمر المصري، للكاتب والروائي عز الدين شكري فشير، وهو من بطولة الفنان أحمد عز وإيمان العاصي.