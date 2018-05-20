وفيات وإصابات عقب انقلاب "ميكروباص" بالبحر الأحمر

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فلسطين

العرب

مسيرة

نادر فرجانى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "سفاجا-قنا" بمحافظة البحر الأحمر.

وتابعت الوزارة من خلال المتحدث الرسمي لها، أنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث لنقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى سفاجا المركزي .

وأضاف "مجاهد"، في بيان صحفي، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وكدمات وسحجات وخدوش، مؤكدًا تلقي جميع المصابين الرعاية والعلاج اللازم.

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