وفيات وإصابات عقب انقلاب "ميكروباص" بالبحر الأحمر

عمرو محمد-متابعات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "سفاجا-قنا" بمحافظة البحر الأحمر.
وتابعت الوزارة من خلال المتحدث الرسمي لها، أنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث لنقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى سفاجا المركزي .
وأضاف "مجاهد"، في بيان صحفي، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وكدمات وسحجات وخدوش، مؤكدًا تلقي جميع المصابين الرعاية والعلاج اللازم.
عصر03:36 م
فجر
03:25
شروق
05:01
ظهر
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22