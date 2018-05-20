أبوشقة: 3 نقاط لإصلاح المحليات بمصر

20 مايو 2018 - 01:34 م

وضع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجس النواب، ثلاثة نقاط لإصلاح المحليات في مصر وهى تعديل المزاج المصري العام الذي يتجه حتى الآن إلى المركزية وهذه الثقافة تحتاج إلى تطبيق اللامركزية على المستوى المحلى.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذي نشر بموقع "الوفد" تحت عنوان "شكل النظام المحلى"، أن الإصلاح التشريعي ضمن تأسس قيام النظم المحلية بحيث يتضمن نظام الحكم المحلي في الدستور والقوانين معًا، والعلاقة التعاونية بين المجتمع المدني والنظام المحلي، بدلا من العلاقة التصارعية على أن يراعي ذلك في القوانين والتشريعات.

وتابع قائلاً: "يجب أن يخضع تطبيق الإصلاح المحلي لعملية تدريجية وفقًا لجدول زمني وخطة عمل محددين سلفًا, فينبغي أن تصادق الحكومة أو البرلمان علي خطة الإصلاح بدعم من السلطات المحلية، بالإضافة إلى ضمان التمويل الضروري لإنجاز خطة الإصلاح، ونظام موحد لتقديم التقارير من القاعدة إلي القمة لتزويد الحكومة المركزية بالمعلومات حول الإنجازات، علي أن يخضع تقديم التقارير إلي اختبار للجودة علي مستوى الجهات والمحافظات من قبل مؤسسات الدولة ومراقبين مستقلين، وأن تستكمل هذه التقارير بتقارير أخري من القمة إلى القاعدة حول سير الإصلاح".