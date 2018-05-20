» بابا الفاتيكان : " غزة" اسم يبعث علي الأمل

20 مايو 2018 - 01:37 م

علق بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأحد، على الأزمة التى يتعرض لها قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وقال فرانسيس، إن اسم غزة «يبعث على الألم»، معربًا عن أمله في أن يحل السلام في الأرض المقدسة.

وبمناسبة قداس «عيد العنصرة»، الذي يحل غداً، تلا البابا فرانسيس مقطعاً من أعمال الرسل «الإنجيل» ذُكر فيه «الطريق من القدس إلى غزة».

وأضاف: «كم يبعث هذا الاسم «غزة» على الألم اليوم»، بحسب إذاعة الفاتيكان.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة داخل غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، حيث تحاصر إسرائيل القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

و«العنصرة» هو عيد مسيحي يُحتفل به بعد عيد الفصح بخمسين يوماً، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح.