  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:40 م
بحث متقدم
السيسي

بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

الاهلي

حكام الجولة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والمصري

مائدة افطار باب البحر

بالفيديو والصور.. الإفطار إجباري في باب البحر

كتائب القسام

قائمة اغتيالات جديدة لقادة حماس

ريهام سعيد

تطورات جديدة بقضية ريهام سعيد في "خطف الأطفال"

الشيخ محمد رفعت

إسلام طيار كندي علي يد الشيخ "محمد رفعت"

صورة الخبر

سر غياب والد زوجة الأمير هاري عن الزفاف الملكى

مصر والسودان

أزمة جديدة بين مصر والسودان بسبب "مسلسل"

كوبر

اتحاد الكرة يعلن موقفه من شروط "كوبر" للتجديد

مهاتير محمد وأبو العلا ماضي

أسرار جديدة عن مهاتير وحليفه

أثناء تصحيح ورقته..

أستاذ جامعي يوجه رسالة مؤثرة فى ورقة شهيد بـ"غزة"

آخر الأخبار

غزة
غزة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الإعدام لربة منزل ونجلها بتهمة ذبح مزارع

#

ساقطة تغرى طالبا بـ"ليلة حمراء" وتتخلص منه

#

خناقة بين "نافعة" و"مغرد" بسبب تغريدة عن "السيسى"

#

كيف عذبت صيدلانية أستاذا جامعيا بالملعقة الساخنة

غزة

شهيد

رسالة حزينة

استاذجامعي

وجه أستاذ جامعي بغزة رسالة حزينة إلى طالب أثناء تصحيح ورقة الامتحان الخاصة به، مع العلم أنه استشهد منذ أيام، قائلًا: "الشهداء هم من يصححون لنا".

وكانت ورقة الامتحانات قد تداولت على نطاق واسع من خلال نشرها على مواقع السوشيال ميديا "فيس بوك وتويتر"، حيث كتب عليها، "عزيزي الشهيد، اعتذر عن تصحيح ورقتك، فنحن لا نصحح للشهداء، بل هم الذين يصححون لنا".

وتفاعل رواد تويتر حول تلك الرسالة، حيث قال صدقي محمد: "كلمة رزينة في حق شهيد، اللهم أرزقنا الشهادة وتقبله عندك من الشهداء".

وأضاف آخر قائلًا: "امتحان يخلده التاريخ عن أرض سُلِبت وعن شعب هجٌر وعن قضية خانها أهلها".

وفي السياق نفسه علق محمود خفاجي بقوله: "قمة الخلق الإنساني"

وأضاف آخر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".

يذكر أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 100 فلسطيني، وأصاب أكثر من 5 آلاف آخرين برصاصه، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى الاثنين الماضي"



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حبس دبلوماسية هندية 3 سنوات بتهمة التجسس
» أستاذ جامعي يوجه رسالة مؤثرة فى ورقة شهيد بـ"غزة"
» بابا الفاتيكان : " غزة" اسم يبعث علي الأمل
» بـ"الركلات فى الرأس" الاعتداء على عمدة مدينة يونانية
» التلاعب في قرعة كأس العالم لتفادى مواجهة فرنسا البرازيل
» خضراوات وفواكه تعرض صحة الإنسان للخطر
» طريقة سهلة وسريعة لعمل سمبوسك بالجبنة
» رئيس جزر القمر قيد الإقامة الجبرية لبيعه جنسية البلاد
» سؤال جرىء من بسمة وهبة لـ سمير صبرى
» تعرف على الكلمة البذيئة من هاري لـ"ميجان" بحفل الزفاف
» تعرضت للاضطهاد بسبب سؤال عن رئيس الجمهورية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"