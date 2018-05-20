قائمة اغتيالات جديدة لقادة حماس

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كتائب القسام
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إسرائيل

قادة حماس

قائمة اغتيالات جديدة

موقع ريشت

قام  موقع "ريشت" العبري بنشر قائمة لأبرز قادة كتائب القسام المطلوبين لدي إسرائيل، في قوائم جديدة محدثة.

وقال الموقع إن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف يتصدر القائمة، حيث فشلت إسرائيل في اغتياله مرات عديدة كان آخرها محاولة استهدافه بالعدوان الأخير عام 2014، واستشهدت حينها زوجته وابنه.

وأضاف أنه على الرغم من إصابة الضيف نتيجة محاولات اغتياله السابقة ، إلا أنه ما زال المرجعية العسكرية الأولى لدى جهاز حماس العسكري، وما زال يدير كتائب القسام.

بينما كان أما الرجل الثاني الموجود على قائمة الاغتيال ، هو نائب القائد العام في كتائب القسام "مروان عيسى".

وأكد الموقع أن عيسى هو القائد الفعلي للقسام، ومن مؤسسي التنظيم، ومن أوصل حركة حماس إلى مشروع الأنفاق.

فيما حلّ مسؤول لواء شمال القطاع في القسام أحمد الغندور ثالثا على القائمة، وكان مسؤولًا عن المعارك التي دارت مع الجيش في العدوان الأخير، ونجا من عدة محاولات اغتيال ، بحسب ما ذكره عربي 21.

ويتهم الموقع "الغندور" بالمشاركة في أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006، وأنه من الأشخاص المعدودين الذين بقوا على قيد الحياة من الفرقة التي خططت ونفذت عملية أسره، "بعد اغتيال الجيش لغالبيتهم".

أما الرجل الرابع على القائمة فهو قائد لواء القسام بوسط القطاع أيمن نوفل، الذي تم تصنيفه على أنه أحد الصقور في حركة حماس، وهو المسؤول عن العمليات القتالية والتخطيط بوسط القطاع.

وجاء قائد لواء غزة رائد سعد خامسا بقائمة الاغتيالات، ويتهمه الشاباك بالمسؤولية عن تطوير دقة الصواريخ بمساعدة عناصر تركية.

وتضم القائمة أيضًا قائد لواء خانيونس في الكتائب محمد السنوار- شقيق قائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار - ، والذي يعمل في القسام منذ سنوات التسعينيات، ويعتبر من أخطر المطلوبين، ونجا من ست محاولات اغتيال.

وتشمل القائمة أيضًا قادة مدن بالكتائب، ومنهم أيمن منصور وأحمد حمودة وعياد الشنباري، المسؤولين عن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

في حين، قال الموقع إن أسماء أخرى مرشحة للاغتيال ومن بينها قائد منطقة رفح بالقسام، والذي أعلن الجيش قبل أيام عن تشخيصه عبر قناص إسرائيلي خلال اشتراكه بمسيرات العودة.

وضمت القائمة أيضًا عماد عقل الذي وصف بأنه "المسؤول عن تزويد الكتائب بالمتفجرات وتدريب عناصرها على التفجير وغيره".

كما تشمل القائمة أيضًا أيمن صيام وهو المسؤول عن النظام الصاروخي في الكتائب –وفقًا للموقع- وسبق للجيش أن أعلن اغتياله سابقًا إلا أنه نجا من المحاولة، ويدّعي الموقع أن صيام يوجّه قادة الكتائب في المناطق بكميات الصواريخ الواجب إطلاقها في كل يوم من أيام الحرب.

وأكد الموقع أن محاولات اغتياله المتكررة شكلت إحراجًا للجيش، إذ فشلت محاولة اغتياله في عدوان 2009، وأعلن الجيش اغتياله في حرب 2014 ليتبين لاحقًا أن المستهدف شخص آخر.

وظهر في القائمة اسم المُحرر في صفقة "وفاء الأحرار" قائد قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم.

وتضم القائمة أيضا وزير الداخلية الأسبق في غزة فتحي حماد، ويتهمه الموقع بأنه المسؤول عن مجموعة تسمى "حماة الأقصى"، وهي "خلية سرية تابعة لحماس مهمتها تنفيذ عمليات سرية خاصة من بينها عمليات ضد إسرائيل.

القائمة أيضًا طالت  محمد دبابش، والذي يعتبر وفق ادعاء الموقع "مسؤولًا عن أجهزة الاستخبارات في حماس وعمليات تهريب الأسلحة"، مضيفة أن "قليلين يعرفون تفاصيل عن هذا الرجل".

وذكر الموقع أن هنالك المزيد من الأسماء الواجب التطرق إليها؛ ومنها عبد الهادي صيام من قادة الكتائب، ونجا من عدة محاولات اغتيال، ونافذ صبيح القيادي في الكتائب، وهما مسؤولان عن التنسيق بين القيادة السياسية والعسكرية في الميدان، كما أنهما عضوان في المجلس العسكري الأعلى التابع للكتائب، وفق الموقع.

كما أضافت القائمة أسماء مطلوبين في الخارج، بينهم الدكتور معن الخطيب، الذي جرى تصنيفه في العام 2015 كمسؤول منطقة ماليزيا في الجناح العسكري لحركة حماس، ومحمود عطون وموسى عكاري من نشطاء حركة حماس في تركيا، ويتهمهما 

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